Hartmann lädt ein – das Jahr 2017 in der Alten Kirche Bürgeln

“ Mit diesen heiteren Betrachtungen unserer gesellschaftlichen Normalität aus der Sicht eines psychiatrisch Kontaminierten eröffnen am(Text und Rezitation) und(Musik) die Saison. Musikalisch geht es weiter. Das, acht Sängerinnen und Sänger aus Bracht, unternehmen amgemeinsam mit ihrem Dirigenten und Organisteneine Reise durch die Chormusikund stellen ihr neues Programm vor. Dabei wird auch wieder einmal die Orgel der Kirche zu hören sein.Auchhat ein neues Programm. Unter dem Motto „“ stellt es die Blues-Band von den Ufern der Lahn amvor. Ihre Besetzung (Gesang und akustische Gitarre, Mundharmonika, Cajon, 7-String-E-Guitar) ist etwas ungewöhnlich, ermöglicht aber überraschende Arrangements bekannter Blues-Klassiker und selbst komponierter Stücke. Amerleben wir einenheißt das Programm, in dem unsmit Gedichten, Liedern, Geschichten Fotografien und Zeitdokumenten durch einen bewegten Abschnitt der jüngeren Geschichte Griechenlands führt. Sie spannt einen Bogen von der Metaxas-Diktatur der 1930er Jahre über die deutsche Besatzung im zweiten Weltkrieg, den griechischen Bürgerkrieg 1946-1949 bis hin zum Ende der Militärjunta 1974.Ambestreitet das Bürgelnerden Vorabend des Tages des offenen Denkmals mit Country, Bluegrass und Pop.Den ganzen Tag über finden Führungen statt. Kulturverein Alte Kirche Bürgeln und Cölber Arbeitskreis Flüchtlinge werden sich auch wieder um eine Ausstellung im Kirchenschiff bemühen, die geflüchteten Menschen künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten bietet. Wenn das Wetter mitmacht, erleben wir am Nachmittag im Kirchgarten die. Auch sie stammen aus Bürgeln. Alle, die schon immer mal wieder ihre Lieblingssongs aus Rock, Pop und Liedermacher-Szene hören und mitsingen wollten, werden auf ihre Kosten kommen.Den letzten Konzertabend der Saison bestreiten amdie. Sie sind eine Band aus dem Raum Gießen-Marburg, die sich ganz der, insbesondere der Musik Giora Feidmans, und demverschrieben hat. Traditionelle Klänge treffen auf Latin-Grooves, melancholische Balladen mit Balkan-Flair entwickeln sich zu mitreißenden Up-Tempo-Nummern und neben traditionellem Folk tauchen auch deutlich jazzige Klänge auf. Die vier Bandmitglieder Ulli Eskens (Klarinette, Saxophon), Antonius Scholten (Bass), Thomas Schlitt (Schlagzeug), und Oliver Jordan (Akkordeon) kennt man schon aus anderen Formationen unterschiedlichster Stilrichtungen. Noch steht es nicht ganz fest, aber voraussichtlich werden wir das Jahr 2017mit einer Ausstellung abschließen können. Es geht um „“ Der Marburger Bildhauer Franzzeigt Skulpturen aus Steatit, die Augen und Tastsinn gleichermaßen ansprechen und selbst ohne optischen Eindruck in Kontur, Form, Struktur und Aussage allein durch den Tastsinn erfahrbar sind.zeigt ihre Lieblingsbilder, Fotografien mit Motiven aus der Natur. Es ist ihr gelungen, darin einmalige Stimmungen in Licht und Farbe einzufangen, Im Kontrast zu den Skulpturen ihres Mannes ein „reines Seh-Erlebnis“.