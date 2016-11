Ampelschaltung in Chemnitz

Ich mußte feststellen das in Chemnitz die Ampelschaltung in Chemnitz unter aller Sau ist. In Zeiten wo der Sprit nicht so bullig ist wie vor Jahren. Grüne Welle ist hier nicht im Programm. Auf der Annaberger Straße ist es nicht möglich in einer grünen Welle zu fahren. Genauso auf der Clausstraße, Zschopauerstraße. Was denken sich da die Verkehrsplaner?

