5. Oberthürheimer Seifenkistenrennen

Im Rahmen des P-Seminars „Event“ findet ein Seifenkistenrennenstatt.Organisiert wird es von 15 Schülern der 11. Klasse des Gymnasiums in Wertingen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ein Rennen zu planen und durchzuführen. Diese Schüler erhalten zusätzliche Unterstützung von der Freiwilligen Feuerwehr Oberthürheim. Die Vorbereitungen sind bereits mit sichtbaren Fortschritten in vollem Gang .Umbeginnt der Renntag mit einem Testlauf. Die Eröffnung findet ummit einem besonderem Highlight statt. Alle Fahrten werden in Oberthürheim stattfinden. Abschließend werden die Besten in drei Kategorien Schnelligkeit, Originalität der Seifenkiste und Kontinuität des Fahrers bei einer Siegerehrung prämiert.Lassen Sie sich dieses spannende Event nicht entgehen! Es wird viel geboten. Sie erwartet jede Menge Spaß und Spannung. Wir hoffen, Sie als Zuschauer, Rennfahrer oder als Sponsor begrüßen zu dürfen. Bei Interesse als Teilnehmer oder Zuschauer erhalten Sie auf unserer Homepage http://seifenkistenrennen-oth.de weitere Informationen zu diesem Event. Dort finden Sie auch weitere Kontaktdaten.