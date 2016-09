Wir wandern in der Leineaue

Die nächste Tour der Wandersparte des SSV Thönse findet am Sonntag, 9. Oktober statt. In Fahrgemeinschaften geht es um 10.00 Uhr „Am Brunnen“ los. In der Leineaue zwischen Bordenau und Blumenau werden ca. 14 km gewandert. Mittags ist Einkehr geplant. Anmeldungen bitte bis 8. Oktober bei Jutta Freitag  05139/8322