Tischtennis beim SV Fuhrberg e.V. -Runter vom Sofa, ran an die Platte

Der Sportverein Fuhrberg von 1954 e.V. lädt Mädchen, Jungen, Jugendliche, Damen und Herren zum

„Tischtennis-Schnuppern“

in die Fuhrberger Schulsporthalle ein.Immer freitags ab 18.30 Uhr freut sich Trainer Julian Drangmeister auf Anfänger, Fortgeschrittene und Wiedereinsteiger.Das Training beginnt wieder am 21. Oktober.Also, ran an die Platte.