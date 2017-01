Burgwedel : Clubheim SSV Thönse |

Die Sparte Turnen des SSV Thönse 1921 e.V. hält am Donnerstag, dem 02. Februar 2017 ihre jährliche Versammlung um 19:00 Uhr im Clubheim an der Engenser Straße ab. Hierzu sind alle Mitglieder der Turnsparte herzlich eingeladen. An diesem Tag wird u. a. die Neuwahl für die stellvertretende Spartenleitung durchgeführt. Um reges Erscheinen wird gebeten.