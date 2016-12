Burgwedel : Sportheim des SSV Thönse |

Die erste Übungsstunde der Nordic-Walking-Gruppe des SSV-Thönse im neuen Jahr findet am Sonnabend, d. 7. Januar um 14.30 Uhr statt. Von da an geht es bis einschließlich 1. April jeden Sonnabend ca. eine Stunde durch die nähere Umgebung. Treffpunkt ist am Sportheim des SSV-Thönse an der Engenser Straße. Nähere Info gibt Jutta Freitag (Tel. 05139/8322).