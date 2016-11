Am Brunnen

Am Brunnen , Bruchstraße , 30938 Burgwedel DE

Burgwedel : Am Brunnen |

Die letzte Wanderung in diesem Jahr führt uns am 2. Advent (4. Dezember) durch die Feldmark rund um Thönse. Treffpunkt ist um 11.00 Uhr am Brunnen. Zum Abschluss gegen 13.00 Uhr besuchen wir den Thönser Weihnachtsmarkt. Nähere Info beim Spartenleiter Tel. 05139/8395