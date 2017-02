Hauptversammlung der Fußballsparte

Burgwedel : Sporthaus SSV Thönse |

Die Abteilung Fußball des SSV Thönse lädt alle Mitglieder der Sparte zu ihrer ordentlichen Mitgliederversammlung am Freitag, d. 17. Februar 2017, um 19:00 Uhr in das Sporthaus Thönse ein. Neben dem Bericht des Abteilungsleiters, dem sportlichen Bericht und dem Bericht des Kassenwartes stehen die Wahlen des Abteilunsleiters und des stellvertretenden Abteilungsleiters sowie des Kassenwartes und des Pressewartes an. Anträge können bis zum 10.02.2017 schriftlich beim Abteilungsvorstand eingereicht werden. Mit dieser Einladung sprechen wir insbesondere die Eltern unserer jugendlichen Aktiven an. Auch unsere ehemaligen Spieler, die dem Verein noch verbunden sind, bitten wir um zahlreiches Erscheinen.