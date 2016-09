Charity-Schwimmen

Burgwedel : Freibad |

Wer schwimmt, tut sich was Gutes – und hat am großen Disney Aktionstag „Deutschland schwimmt“ zugleich die Chance, auch anderen etwas Gutes zu tun: So ist am Samstag, den 24. September 2016, im Freibad Burgwedel, Auf der Ramhorst von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr, mindestens eine Bahn für engagierte „Wasserratten“ reserviert, die für den wohltätigen Zweck schwimmen wollen. Das große Ziel ist es, gemeinsam einmal um ganz Deutschland zu schwimmen!

Gelingt es mit Hilfe aller teilnehmenden Bäder am 24. September bis 16 Uhr einmal quer durch Deutschland (876 km) zu schwimmen, spenden Disney, REWE und die Allianz 50.000 Euro, um bedürftigen Kindern das Schwimmenlernen zu ermöglichen. Das große Ziel ist allerdings die deutsche Grenzlänge von 3.621 Kilometer zu erschwimmen. Werden diese von allen engagierten Schwimmern am 24. September bis 16 Uhr im Wasser zurückgelegt, erhöht sich die Spendensumme für die Kinder auf 200.000 Euro. Und das Beste: Jeder kann dabei sein – schließlich lautet das Motto des Aktionstags „Deutschland schwimmt“.

Wer also aktiv mitmachen will, kann am 24. September 2016 ins Freibad Burgwedel gehen, um so viele Bahnen wie möglich zu schwimmen. Die Aktionshelfer des SV Burgwedel geben dann die jeweiligen Gesamtergebnisse des Tages an die Disney Spendenzentrale im Festland Bäderland Hamburg weiter.