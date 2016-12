10.Tischtennis-Stadtmeisterschaften

Burgwedel : Westerfeldhalle Wettmar |

Zum bereits 10.Mal rufen die Burgwedeler Tischtennisvereine ihre Spielerinnen und Spieler, sowie die Einwohner der Stadt Burgwedel zur Teilnahme an den Tischtennisstadtmeisterschaften auf.



Am Freitag, dem 06.Januar 2017 beginnt um 18:30 Uhr die Stadtmeisterschaft traditionell mit der Klasse der Senioren (Jahrgang 1977 und älter).

Tags darauf spielen die Jugendlichen (bis 18 Jahre) ab 9:30 Uhr, gefolgt von der Erwachsenenkonkurrenz um 13:30 Uhr.

Gespielt wird anfangs jeweils in 6er Gruppen. Danach wird in einfachem KO-System, je nach

Platzierung in der Gruppenphase, um den A-, B- und C-Titel weitergespielt. In allen Klassen gibt es außerdem eine Doppelkonkurrenz.

Die Startgebühr beträgt 3 Euro für Jugendliche und 5 Euro für Erwachsene.