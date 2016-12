Kleine Weihnachtsgeschenke aus der Küche - Weihnachtsküchle im Glas

Dieser im Glas gebackene Hefekuchen eignet sich wunderbar als tolles Mitbringsel für liebe Freunde.Natürlich kann man ihn aber auch selbst vernaschen ;-)8 gefettete und mit gemahlenen Mandeln ausgestreute Einweckgläser a ca. 300 ml.500 gr. Mehl1 Prise Salz60 gr. Zucker1 Tütchen Stollengewürz für 500 gr. Mehl250 gr. Butter, weich1 Würfel Hefe1 Eßl. Zucker125 ml. warme Milch150 gr. getrocknete Datteln. klein geschnitten150 gr. getrocknete Feigen, klein geschnitten150 gr. getrocknete Aprikosen, klein geschnitten150 gr. grob gehackte ganze MandelnAbrieb einer unbehandelten Zitrone und Orange12 Eßl. RumAußerdem:etwas flüssige ButterPuderzuckerDie Trockenfrüchte und Mandeln mit dem Rum und dem Abrieb der Zitrusfrüchte mischen und über Nacht ziehen lassen.Am nächste Tag das Mehl in eine Schüssel geben, eine Mulde hineindrücken und die Hefe hineinbröckeln.1 Eßl. Zucker über die Hefe streuen und die warme Milch draufgiessen.Zugedeckt an einem warmen Ort ruhen lassen.Salz, Zucker, Gewürze und die weiche Butter auf den Mehlrand hinzugeben und alles miteinander glatt verkneten, solange bis der Teig blasig wird.Zum Schluss die Früchtemischung unterkneten und den Teig an einem warmen Ort mind. 1 Stunde gehen lassen.Teig nochmals durchkneten und in 8 gleichgroße Stücke teilen.Die Teigstücke in die Gläser drücken und abermals ca. 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen.Im heißen Ofen bei 175 Grad (Ober/Unterhitze) ca. 35 Minuten backen.Nach dem backen sofort mit flüssiger Butter bestreichen, mit etwas Puderzucker bestreuen und sofort verschliessen.Auskühlen lassen und verschenken!