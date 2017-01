Kirsch-Marzipan-Buchteln

500 gr. Mehl1 Würfel frische Hefe250 ml. Milch, warm80 gr. ZuckerAbrieb einer unbehandelten Zitrone1 Tütchen Puddingpulver, Vanille2 Tütchen Vanillezucker1 Ei1 Eigelb1 Prise Salz200gr. weiche Butter1 Glas Schattenmorellen, im Sieb abgetropft400 gr. Marzipanrohmasse, in 15 Portionen aufgeteiltAußerdem:ButterZuckerPuderzuckerEine Form mit Butter ausstreichen und zuckern.Mehl in eine Schüssel geben und in die Mitte eine Mulde drücken und die Hefe hineinbröckeln. Von den 80gr. Zucker 1 Eßl. Zucker abnehmen, über die Hefe streuen und die warme Milch draufgiessen.Abgedeckt an einem warmen Ort etwa 15 Minuten gehen lassen.Anschließend die restlichen Zutaten für den Hefeteig hinzugeben und in der Küchenmaschine erst auf langsamer Stufe 4 Minuten und anschließend noch einmal bei höherer Stufe 5 Minuten verkneten.Den Teig abgedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Stunde aufgehen lassen.Den Teig in 15 Portionen aufteilen und zu Kugeln rollen, die Kugeln flachdrücken und in die Mitte ein paar Kirschen und eine Portion Marzipan geben. Danach die Kugeln wieder schließen indem man die Teigränder hochzieht und über der Füllung zusammendrückt.Teigkugeln vorsichtig mit geschmolzener Butter bestreichen und mit der Naht nach unten in die vorbereitete Form legen. Nochmals etwa 30 Minuten gehen lassen.Bei 175 Grad auf mittlerer Schiene (Ober/Unterhitze) ca. 25 Minuten backen.Anschließend mit Puderzucker bestäuben.Man kann die Buchteln noch warm genießen mit Vanillesoße oder einer Kugel Vanilleeis oder sogar beidem ;-) oder auch kalt zu einem Pott Kaffee.Jeder so wie er es mag!Selbstverständlich kann man auch TK-Ware oder frische Kirschen nehmen.