Der Klassiker unter all den Weihnachtsplätzchen - Spekulatius

500 gr. Mehl2 Teel. Backpulver250 gr. Zucker1 Tütchen Spekulatiusgewürz 15 gr.1 Prise Salz2 Eier250 gr. Butter100 gr. gemahlene Mandeln100 gr. Marzipan, kleingewürfeltMehl, Backpulver, Zucker, Spekulatiusgewürz, Salz und Mandeln in einer Rührschüssel mischen.Eier, Butter und Marzipan hinzufügen und alles miteinander zu einem glatten Teig verkneten.Den Teig ca. 1 Stunde in den Kühlschrank stellen.Den Teig entweder ausrollen und Figuren ausstechen oder in eine Spekulatius-Silikonform drücken und mit einem Teigroller rüberrollen. Den überschüssigen Teig abnehmen.Bei 180 Grad (Ober/Unterhitze) ca. 15 Minuten backen.Sehr lecker und sehr knusprig ;-)Viel Spaß beim nachbacken!Damit Marzipan geschmeidiger wird, erhitze ich es ganz kurz (nur ein paar Sekunden) in der Mikrowelle.So lässt es sich wunderbar verarbeiten und es verbindet sich einfacher mit anderen Zutaten.Normalerweise wird für Spekulatius ein spezielles Holz- oder Metallmodel verwendet, welche dem Spekulatius die typische Abbildung verleiht.Dort bringt man den Teig hinein, schlägt ihn anschließend wieder raus um ihn dann zu backen.Ursprünglich erzählen die Abbildungen die traditionelle Nikolausgeschichte, die durch ein sortieren der Abbildungen erzählt werden konnteHeute gibt es auch modernere Formen wie Windmühlen oder Bauernhäuser.Bei uns ist der Spekulatius ein typisches Weihnachtsgebäck während er in Belgien oder in den Niederlanden ganzjährig gegessen wird.Früher war der Spekulatius durch die teuren Gewürze nicht für jedermann erschwinglich und hatte den Ruf einer exotischen und wertvollen Spezialität.