Brombeere trifft Apfel

Bisher hatte mir die Zeit gefehlt meine geernteten Brombeeren zu verarbeiten.Darum musste ich sie erst einmal einfrieren und habe jetzt die Zeit gefunden diese zu verarbeiten.Da die Zeit der Heimeligkeit vor der Tür steht, habe ich ein bisschen mit Gewürzen gespielt und herausgekommen ist dieses hier:0,8 Ltr. Brombeersaft1 Apfel, geschält, entkernt und kleingewürfeltSaft von 2 ZitronenMark von einer Vanilleschote250 ml. Apfel-Cidre1 Stange Zimt1 Nelke2 Pimentkörner1 Tee-Ei oder Einweg-TeebeutelGelierzucker 2:1Den gewürfelten Apfel in eine (Deckel)Schale geben und mit dem Zitronensaft vermengen.Die Gewürze in das Tee-Ei geben und mit dem Vanillemark und der Zimtstange unter die Äpfel geben.Alles mit dem Cidre aufgiessen.Die Schale abdeckeln und über Nacht ziehen lassen.Am nächsten Tag den Brombeersaft in einen Topf geben, die Apfelmischung mit den Gewürzen hinzugeben und miteinander mischen.Den Gelierzucker nach Anleitung hinzufügen, verrühren und ca. 5 Minuten sprudelnd kochen lassen.Das Tee-Ei und die Zimtstange herausnehmen und den Aufstrich noch heiß in Twist-Off-Gläser abfüllen.Deckel draufschrauben und zum abkühlen auf den Kopf stellen.