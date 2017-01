Burgwedel : SBS |

Der ADFC Burgwedel organisiert am

Donnerstag, den 16. Februar 2017, 19.oo in der

Seniorenbegegnungsstätte (SBS) der Stadt Burgwedel

eine öffentliche Veranstaltung mit dem Thema

Radfahrer auf der Straße

Neue Führungen des Radverkehrs

In Burgwedel (und anderen Kommunen) wurden in der letzten Zeit viele Radwege innerorts aufgehoben und in Gehwege umgewandelt, die für Radfahrer freigegeben sind. Insbesondere ist es inzwischen auf fast allen Durchgangsstraßen in Burgwedel erlaubt, auf der Fahrbahn Rad zu fahren.

Fahrrad-Schutzstreifen gibt es auf deutschen Straßen offiziell schon seit 1997. Aber erst seit kurzem wird in Burgwedel überlegt, solche Streifen einzurichten (z.B. auf der Kreisstraße K 117 in der Ortsdurchfahrt Engensen).

Der ADFC möchte über die Gründe und Auswirkungen der neuen Regelungen informieren.

Zu der Veranstaltung sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Es gibt genügend Zeit für Fragen und Diskussion.

Der Eintritt ist frei.