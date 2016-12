Burgwedel : St. Marcus Kirche |

Bereits zum 4. Mal, also schon fast eine kleine Tradition, lädt Vocal Couch am Donnerstag, den 15. Dezember um 19:30 Uhr zum Weihnachtskonzert in die St. Marcus Kirche in Wettmar ein.

Zusammen mit dem Chor der Montessori-Grundschule Wedemark (Leitung: Anke Sannes) und der Pianistin Liudmila Guloyants gestaltet das Terzett einen Abend zum Wohlfühlen.

Vielfältige Weihnachtsmusik, stimmungsvolle Lichter, dann noch (Kinder-)Punsch und Kekse…

Willkommen in der „Vocal Couch“!

Der Eintritt ist frei.