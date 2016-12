Immer wieder muss ich an die Menschen denken, die in diesem Jahr kein frohes Weihnachtsfest haben, da ein oder mehrere geliebte Menschen nicht mehr mit am Weihnachtstisch sitzen können.Die Zeiten ändern sich......Dennoch möchte ich euch ein friedliches Weihnachtsfest wünschen - übergreifend auf viele viele Jahre.Seit dankbar eure Lieben um euch rum zu haben.Ich wünsche euch ein friedliches 2017 und 2018 und 2019 und ...und... und......Bleibt gesund!Alles Liebe von mir zu euchvon der Silke