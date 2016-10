Rund um die Wurst - 1. deutsches Bratwurst-Museum in Thüringen

Das muss man einfach mal gesehen haben!Dort gibt es wirklich viel zu sehen - soviel dass ich erstmal die ganzen Bilder halbieren und aussortieren musste.Im wunderschönen Außenbereich kann man wunderbar sitzen, trinken und essen.Dort ist eine ganz urige und lauschige Atmosphäre - wir waren ganz begeistert!Dem Außenbereich angeschlossen sind noch jede Menge Tiere wie Ziegen, Schafe, Gänse, Gänseküken, Enten, Schweine, Vögel, Pfauen usw.. Die kann man alle besuchen und zudem ist im Außenbereich der Eintritt kostenlos.Wenn man allerdings ins Museum möchte, muss man sich eine Münze kaufen welche 3,- Euro kostet und den Zutritt ermöglicht.Man wird dort visuell wirklich fast erschlagen! Man schaut und schaut und schaut und findet doch noch was zum bestaunen.Außerdem ist es wirklich witzig aufgezogen und ein Gästebuch liegt auch noch aus, wo man sich mit ein paar netten Worten eintragen kann.Zudem gehört noch eine Gaststätte dazu und das Bratwursttheater - in dem wohl lustige Theaterstücke aufgeführt werden.Schaut euch einfach mal die Bilder an - sie sind wirklich lustig ;-)Ich weiß es sind sehr viele, darum habe ich die ganzen vielen Tiere die dort zu finden sind gar nicht mehr eingestellt.Anbei der Link zum Museum: