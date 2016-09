Mein August und September 2016: Trinkwasser-Erlebnispfad und Wasserbaum

Im August und September 2016 bekam ich zwei gute Ausflugstipps. Zum einen wurde in der Nordhannoverschen Zeitung am 9. September ein neues Kunstprojekt am Trinkwasser-Erlebnispfad im Fuhrberger Wald vorgestellt und andererseits hatte Kurt Wolter bei Myheimat einen Ausflug zum Wasserbaum in Ockensen (Ith) empfohlen:

Das Kunstprojektgehört zum 8 km langenvon Enercity im Fuhrberger Wald. Ungefähr 700 Bäume und ein Hochsitz sind mit leuchtend blauen Linien markiert worden. Der Clou ist: Stellt man sich auf das Podest, ergeben die scheinbar ungeordneten Linien eine einzige durchgezogene Linie, die sich zum Kreis schließt. Diese Linie soll den Grundwasserspiegel versinnbildlichen.Am Fuße des kleinen Höhenzuges Ith liegt der zu Salzhemmendorf gehörige OrtsteilHier befindet sich am Ortsende derEs hat sich gelohnt, den beiden Ausflugstipps zu folgen.Die vier letzten Bilder zeigen ein aufziehendes Unwetter im August in der Wedemark, ein urwaldähnliches Areal in der Nähe der Wuhlbeck bei Engensen und das Sommerfest der Närrischen Langenhagener Ritterschaft.Mein persönlicher Höhepunkt war im September unsere Tanzshow