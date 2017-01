Burgwedel : SBS |

Am Montag, den 13. Februar 2017, findet ab 19.oo Uhr



die Jahreshauptversammlung des ADFC Burgwedel statt in der



Seniorenbegegnungsstätte (SBS) der Stadt Burgwedel,

Großburgwedel, Gartenstr. 10.



Die Tagesordnung ist

1. Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung

2. Bericht des Vorstandes

3. Bericht des Kassenwartes und der Kassenprüfer

4. Entlastung des Vorstandes

5. Planung der Arbeit für 2017, insbesondere des Tourenprogramms

6. Verschiedenes



Turnusmäßige Neuwahlen des Vorstands (Sprecherteams) finden erst wieder 2018, also im nächsten Jahr statt.