Da waren wir übers WE in Lübeck, kommen wieder nach Hause und mussten feststellen dass Frau Weihnachtsmannschwester uns zwischenzeitlich besucht hatte!... und sie hat doch tatsächlich ein dickes Paket für mich da gelassen.Ganz aufgeregt habe ich das Paket entschnürt und zum Vorschein kamen die schönsten Dinge - liebevoll verpackt und auf mich zugeschnitten.Freude! Freude! Freude!Wer mich kennt weiß dass ich immer sehr schnell gerührt bin aber immer zu Recht!Liebes Martinchen, ich bin echt geplättet, gerührt und aufgeregt!Das ist soooo schön!Alles!!!Ich freue mich so - ganz, ganz dolle!Bescherung am 4. Advent und eigentlich brauche ich gar keine Bescherung mehr am heiligen Abend (pssst..... das darf Otto jetzt aber nicht lesen *grins*)Ich sage Dankeschön!Alles Liebe was man tut kommt irgendwann zu einem zurück!Sei ganz tief, ehrlich und herzlich von mir umärmelt!Alles Liebe von der Silke