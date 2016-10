TSV Burgdorf/Badminton: Burgdorf 2 holt aus zwei Spielen nur einen Punkt

Kathleen konnte gleich im ersten Spiel gegen Hannover 96 an der Seite von Monika Fromme im Doppel und im Dameneinzel punkten. Dieses sollten auch die einzigen Gewinnpunkte sein, die am Ende eine 2:6 Niederlage besiegelten. Doch so klar wie das Ergebnis waren die Ausgänge der einzelnen Spiele nicht. Das zweite Herrendoppel Roy Gündel/Stephan Richter hatte erst im dritten Satz mit 18:21 das Nachsehen und das Mixed Roy Gündel/Monika Fromme verlor ebenfalls in drei Sätzen. Aber auch die Herreneinzel wurden durchaus knapp verloren, so dass der ein oder andere Punktgewinn noch möglich gewesen wäre.Gegen den SC Langenhagen setzte Kathleen ihre Erfolgsserie fort und „lieferte“ wieder die erwarteten zwei „Damenpunkte“. Leider verloren die Herrendoppel, diesmal in der Aufstellung Devin Holert/Andreas Niebuhr und Wolfgang Kammler/Stephan Richter. Nachdem Devin Holert das umkämpfte 3. Herreneinzel im 3. Satz für sich entscheiden konnte, zog Andreas Niebuhr mit einem Zwei-Satz-Erfolg im 1. Herreneinzel nach. Nun hatte das Mixed mit einem Sieg sogar die Möglichkeit, den Sieg für die Auestädter zu sichern. Nach zwei ausgeglichen Sätzen musste die Entscheidung im 3. Satz fallen. Leider lief im Entscheidungssatz bei Gündel/Fromme so gar nichts mehr zusammen, man verlor deutlich und musste sich am Ende insgesamt mit einem 4:4 Unentschieden zufrieden geben.Als Nächstes stehen am 12.11.2016 die Begegnungen gegen den TK Berenbostel 1 und den FC Schwalbe Hannover 3 in Wettbergen an.