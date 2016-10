TSV Burgdorf/Badminton: 3.Mannschaft nimmt aus Harkenbleck nur einen Punkt mit

Leider erreichten sie dieses Ziel nicht, sondern musste sich mit einem 4:4 Unentschieden gegen Harkenbleck 6 und einer 3:5 Niederlage gegen Limmer 2 zufrieden geben.Der Start gegen Harkenbleck war gar nicht so schlecht. In zwei von drei Doppel- Disziplinen konnten sich die Burgdorfer behaupten. Von den vier Einzeln im Anschluss konnten sie jedoch nur ein Einzel gewinnen. So stand es zwischenzeitlich 3:4. Zum Glück gewann am Ende das Mixed und holte den Punkt zum 4:4 Endstand.Im Spiel gegen Limmer war der Start nicht gut. Nach den Doppeln stand es 1:2 und 3:4 nach den Einzelspielen. Wieder musste im Mixed entscheiden werden, ob man verlieren würde oder das Unentschieden erreicht. Doch leider reichte es diesmal nicht. Endstand 3:5 für Limmer.