Sporttischfussball in Burgdorf / Mitspieler gesucht

Es waren fünf Spieler aus Deutschland und Griechenland anwesend.Dieses Spiel ( Subbuteo ) wird schon seit über 60 Jahren gespielt.Es ist wohl das realistischste Tischfussballspiel, das es gibt !?Hier spielt jeder mit elf Spielfiguren auf einem Spezialtuch.Gesucht werden noch Jugendliche und Erwachsene, die dieses Spiel gerne entdecken möchten.Wer möchte, kann an deutschen Meisterschaften teilnehmen, oder auch nur zum Spaß spielen.Gespielt wird in Burgdorf, Spielmaterial ist vorhanden.Infos unter Tel. 05136 – 82009 oder per Email: trafalger2000@aol.com