Fit ins neue Jahr mit der TSV-Burgdorf Trimmgruppe

Burgdorf : Gymnasium (große Halle) |

Mit der Trimm-Gruppe der Turnabteilung der TSV Burgdorf können sie den Weihnachtsspeck abtrainieren. Jeden Freitag von 20 bis 22 Uhr gibt es Action in der Gymnasiumhalle. Aktive Männer von 40 bis 70 Jahren treffen sich dort, um gemeinsam in Bewegung zu kommen. Bei Zirkeltraining, Rücken-Gymnastik oder den verschiedenen Ballspielarten geht es locker Sache. Unter der Leitung von Wolfgang

Schnell werden die zwei Stunden effektiv genutzt – aber der Spaß kommt

dabei nicht zu kurz. Also runter von der Couch und einfach mal reinschauen. Weitere Fragen beantwortet die TSV-Geschäftsstelleunter Telefon (0 51 36) 63 11. Die Öffnungszeiten sind Dienstag, 9 bis 13Uhr und Donnerstag 9 bis 13 sowie 15 bis 18 Uhr.