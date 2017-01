Die Führungsspitze von Hannover 96 gastierte in Heeßel & stand Rede und Antwort unter dem Motto: „Fußball verbindet“

Der Burgdorfer Organisationsleiter, Michael Winkelmann, nahm das Thema auf und das Motto der Zukunft war schnell gefunden:„Fußball verbindet“.Die Grundidee besteht darin, Einsichten in den Alltag und die Probleme des "großen" Profi- sowie des "kleinen" Fußballs in allen Spielklassen in der Regionzu vermitteln.Am 26.Januar ab 19:00 Uhr war es nun soweit. Der „Anpfiff“ fand in Burgdorf, in der Sporthalle des Heesseler SV statt.Einen Abend lang konnten über 150 Zuschauer in der ausverkauften HSV-Halle den Fußball-Zweitligisten sowie den Vertretern des Heesseler SV Fragen zu allen Belangen rund um den Fußballsport stellen. Durch eine sehr enge räumliche Nähe zwischen allen Beteiligten kam gleich eine tolle „fußballnahe“ Atmosphäre auf.Sportbänke mit den jeweiligen Fan-Utensilien sowie Tore mit zwei Flutlichtmasten rundeten die optische Kulisse ab.In zwangloser Runde fand unter der Leitung von NDR-Moderator Andreas Kuhnt ein munterer Austausch statt.Die anwesenden Burgdorfer konnten sich auf einen unterhaltsamen und informativen Abend mit Gesprächen auf Augenhöhe mit den Vereinsakteuren und der 96-Spitze freuen.Dabei waren selbstverständlich die Vereinsbosse ,In der zeitlichen Form eines Fußballspieles (2 x 45 Minuten) wurden Themen wie Ziele, Visionen der neuen 96-Akademie anhand eines Filmes eindrucksvoll demonstriert, die aktuellen Anstoßzeiten in der 2.Liga, Profifußballer gestern & heute, die Berater im Profifußball, Sponsoring, Motivation & Leistungsdruck und die eben alltäglichen Probleme aus dem kleinen Fußball diskutiert und behandelt.In der Halbzeit sorgten dann "Der Platzwart" vertreten durch Uwe Janssen und Bruno Brauer von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung für eine sehr humoristische Einlage.Fotoquelle: Fotostudio-Karos