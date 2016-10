Südtirol- Ein einzigartiger Genuss der Natur

Das ganze Jahr über bietet Südtirol ein breites Band an tollen Freizeitaktivitäten, sodass man sowohl im Sommer als auch im Winter voll und ganz auf seine Kosten kommt und viele unvergessliche Erlebnisse sammeln kann.Dank des milden Klimas wachsen in dieser Umgebung Palmen, Weinreben und auch Olivenbäume, die einfach einen super Eindruck hinterlassen. Im Sommer sind die schönen Berglandschaften ein Highlight für jeden Bergsteiger und Wanderfans. Dank der unterschiedlichen Höhenlagen ist hier ganz bestimmt für jeden Geschmack die richtige Herausforderung dabei. Auch viele Seen bieten hier tolle Aktivitäten an, sodass Tauch- und Windsurfbegeisterte ebenfalls pures Vergnügen erleben können.Auch im Winter sind die Dolomiten ein ausgezeichnetes Ausflugsziel für Ski- und Snowboardfahrer und Eisläufer. Denn nirgendwo sonst ist die Auswahl an tollen Skigebieten so groß, wie in den Alpen. Südtirol ist für Wintersportfans einfach ein Paradies und verspricht mit seinen kleinen Familienskigebieten oder seinen riesigen Wintersport-arenen ein einzigartiges Spaßerlebnis. Die erstklassigen Abfahrten bereiten sowohl den Anfänger als auch den Profi viel Spaß.Es ist kaum eine andere Region in Europa so kontrastreich wie Südtirol. Direkt neben den schneebedeckten Dolomiten befinden sich viele mediterrane Weinlandschaften, die für eine vielfältige und bunte Kulisse sorgen. Südtirols beste Reben wachsen hier auf 800m Meereshöhe und machen circa 9% der Landesfläche aus. Heutzutage gilt die Provinz als ein traditionsreiches Weinland.Das an der Südseite der Alpen liegende Südtirol zieht, durch seine kulturelle Vielschichtigkeit, jährlich viele Besucher in seinen Bann. Die Provinz bietet den perfekten Ort, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen und den Stress im Alltag zu vergessen. Was dann nicht fehlen darf, ist die richtige Unterkunft. Inmitten der einzigartigen Natur gibt es zahlreiche Unterkünfte, die speziell auf die Wünsche der Besucher ausgelegt sind und somit für einen unvergesslichen Aufenthalt sorgen. Dabei kommt auch der Urlaub mit der Familie in Südtirol nicht zu kurz. Denn die Region ist vor allem für Familien gut geeignet. Doch auch Besucher, die so viel Action wie möglich erleben wollen, finden hier ihre perfekte Unterkunft. Die meisten dieser Unterkünfte sind auch extra auf Familienurlaube ausgelegt, sodass definitiv keine Langeweile aufkommt und sie sich gleichzeitig keinen Stress machen müssen, denn für das optimale Kinderprogramm ist gesorgt.