Einladung zur Mitgliederversammlung, Fahrradklimatest und mehr ...

Die traurige Nachricht hat Euch vielleicht schon erreicht: UnserGründungsmitglied, Tourenleiter, Schriftführer und guter FahrradfreundGünter Irschik ist im September verstorben. Er hinterlässt eine große Lücke!Unsere Mitgliederversammlung am 11. Januar 2017 ist daher auf Neuwahlenausgerichtet.Einladung zur Mitgliederversammlung der OG Burgdorf/Uetzeam Mittwoch, den 11. Januar 2017 - 19 Uhr –Försterberg, Burgdorf, Immenser StraßeTagesordnung:1. Bericht des OG-Teams2. Projekte 2016: Stadtradeln, Radtouren , Änderungen3. Anträge4. Wahlen (OG-Team: Sprecherin, Kassenwart, Schriftführer )*5. Verschiedenes*Wir freuen uns über Mitglieder, die aktiv werden wollen.*Interessierte und Beiträge zu Punkt 3 und 5 bitte bis zum 05.01.2017 melden.Außerdem bitten wir Euch - sofern Ihr Euch noch nicht betätigt habt, denFahrradklimatest 2016 noch durchzuführen. Bis 30.11. möglich und dauert auchnur ein paar Minuten ( http://www.fahrradklima-test.de/ ). In Uetze liegen bishernur 11 Abgaben vor. Nötig sind 50 Abgaben um in die Auswertung zu kommen.Anmeldungen zur Fahrradtour "Grünkohl" sind noch bis 5. November möglich.Für Fragen aller Art zu Fahrradthemen - u.a. auch zu Neuanschaffungen vonE-Bikes oder Fahrradreisen - stehen wir gern zur Verfügung u.a. bei unseremmonatlichen gemütlichen ADFC-Treff!