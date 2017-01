In memoriam

Foto: UlfKotte.deIch habe mich immer mal wieder gefreut von Dir zu hören, lieber Udo. Es war schön Dich gekannt zu haben.Mein tiefstes Mitgefühl gilt deinen Angehörigen, Verwandten und Freunden die diesen schweren Verlust verkraften müssen.Danke noch einmal für deinen mutigen und unerschrockenen Einsatz der Wahrheit eine Perspektive zu erhalten. Du warst einer der ganz Großen, Aufrichtigen Journalisten. Ich werde mich täglich an dich erinnern, wenn wir den Kampf auch in deinem Sinne weiterführen.Ruhe in Frieden – Du bist auch in Deinen Büchern immer bei uns.Jens BraunStadtrat und stellv. Fraktionsvorsitzender,AfD Burgdorf