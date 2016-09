Ja und dann...

Klar gab es eine Bratwurst und vieles Andere (Puffer, Waffeln, Erbsensuppe, Kartoffelpuffer und und. Natürlich auch Dinge, die mich als Oldie so an die Kindheit erinnert haben. Milch zentrifugieren (bei mir war es Ziegenmilch (die Kuh des kleinen Mannes). Buttern mit nem richtigen Butterfass. Beim Dreschen helfen (mensch ich war gerade 8 Jahre alt). Alles kam wieder hoch und ich habe nichts Negatives empfunden. Ein paar Bilder habe ich auch mitgenommen und im nächste Jahr will ich gern wieder hin fahren.Doof ist nur, dass die Schillerslager mit der Otzer Kartoffelwoche kollidieren. Vielleicht sollte die mal nen "kurzen" miteinander nehmen, um das zu besprechen.Beides ist doch für unseren Landkreis wichtig.Nebenbei: Alle, die etwas gemacht, gekocht, vorgeführt haben, kommen aus Schillerslage. (Vielleicht der Eisverkäufer nicht)Ach und nachträglich: wer den Begriff "Kurzen" nicht kennt (Dürften hier wenige sein)= Ein Korn mit 32 oder 38 Volt. Danachlässt sich manches leichter bereden.Hier sehr bewährt.