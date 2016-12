Werner Nadolnys Jane: The Journey III - ARRIVAL

Ich habe die neue CD/DVD vor ein paar Tagen erhalten. Die neue CD ist wirklich erstklassig geworden. Die Songs "Here We Are - I Believe - Better For You, Better For Me - Waiting For The Sunshine - The Last Time - Angel Of Death und Pendragon" gefallen mir besonders. Auch die DVD ist Super. Sie zeigt, wieviel Arbeit darin steckt um eine neue CD aufzunehmen.Vielen Dank an Dete, Sven, Torsten, Rolf und Jörg. Macht weiter so! Wir sehen uns .... Rockige Grüße, Claus