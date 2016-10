Traditional Jazz Night mit Barrelhouse Jazzband

Burgdorf : StadtHaus |

Seit über 60 Jahren gibt es die Barrelhouse Jazzband, Deutschlands erfolgreichstes Jazzensemble - und feuriger Hüter des klassischen Jazz, Blues und Swing. Und die Band kommt zum zweiten Mal nach Burgdorf. Am Freitag, den 04.11.2016, gastiert sie um 20 Uhr im Johnny B., Haus der Jugend, Soegenser Straße 30. Neu dabei ist Lindy "Lady Bass" Huppertsberg (b, voc), eine der bekanntesten Jazzmusikerinnen in Europa.

„The Best Of Classic Jazz and Swing“ ist ein Programm, das die Band mit ihrer in New Orleans inspirierten Erfahrung zu einem großen Konzerterlebnis macht. Ein Repertoire, das von den Werken der großen Meister des "schwarzen" Jazz aus den 20er bis 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bis zu zahlreichen eigenen Kompositionen aus jüngster Zeit reicht. Dazu führt Bandleader Reimer von Essen mit großer Sachkenntnis und Charme durch das Programm und erzählt manche Anekdote aus der Geschichte des Jazz.

Der "Barrelhouse-Stil" ist eine Mischung aus Blues-Grooves aus Louisiana und Swing-Beats aus Harlem. Das Ergebnis ist heiße Musik mit Mississippi-Odem aus Frankfurt am Main. Inzwischen hat die Band jüngere, hoch talentierte Musiker integriert. Die neue Generation bringt eigene Ideen mit, die den Sound und Stil der Band bereichert und erweitert haben.

Ihre Art, die Klassiker des Jazz neu zu arrangieren, und die sprichwörtliche Spielfreude haben die Band zur beliebtesten deutschen Band des "prämodernen" Jazz werden lassen.

Die Solisten sind: Reimer von Essen (cl, as, voc), Horst Schwarz (tp, tb, voc), Frank Selten (s, cl), Christof Sänger (p), Lindy "Lady Bass" Huppertsberg (b), Roman Klöcker (bj, gt), Michael Ehret (d).

Der Kulturverein Jazzfreunde Burgdorf bringt einmal mehr ein Highlight mit anspruchsvollem Jazz.

VVK (18 Euro) E-Mail: jazzfreunde-burgdorf@online.de

DAS MUSIKHAUS, Wallstraße 10, Burgdorf

Info-Stand im E-Center, Zuckerpassage, Lehrte.