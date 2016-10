Herbst auf der Festung Wilhelmstein.

Wilhelmstein ist eine künstlich augeschüttete Insel mitten im Steinhuder Meer, die als Festung ausgebaut worden ist. Gebaut wurde sie 1761 bis 1767 durch den Grafen Wilhelm zu Schaumburg-Lippe, war stark befestigt und mit vielen Kanonen bestückt. Man erreicht die Insel per Boot. Die Fahrt mit dem Auswanderer kostet7,00 € für den Erwachsenen und der Eintritt in die Festung (incl. Museumsbesuch) 3,50 €. Eine kleine Gastronomie ist vorhanden.Zu den Auswanderern: Als der See noch im Besitz des Grafen zu Schaumburg-Lippe war, durfte er alsEinzieger den See mit einem Motorboot befahren. Deshalb sind die Auswanderer auch noch besegelt.Ein paar Fotos anbei.