Die DoRu im Landesmuseum Hannover.

Heute sehe ich das Museum mit anderen Augen. Ich hatte es nach dem Umbau nicht mehr gesehen und kann nur jedem empfehlen, dort einmal ein paar Stunden zu verbringen.Abgespeckt, gekonnt abgespeckt. Viel informativer als vor Jahren, alles in allem sehenswert. Gut ist auch die Möglichkeit für einen Snack oder Getränke einzuschätzen. In allem kann ich nur loben.Wie immer, ein paar Fotos (was ohne Detlevs Hilfe nicht geklappt hätte, weil Opa mit Win 10 Probleme hatte). Der Snack war auch ok und der Schnack ebenfalls.