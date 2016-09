TAGESGEBETGott und Vater aller Menschen.Du willst, dass wir in deinem NamenFrieden bringen, wo Zwietracht herrscht,Glauben wecken, wo Zweifel um sich greift,die Hoffnung beleben,wo Traurigkeit die Menschen lähmt.Hilf uns, dass wir deine Liebe bekannt machen.Darum bitten wir durch Jesus Christus,deinen Sohn, unseren Herrn und Gott,der in der Einheit des Heiligen Geistesmit dir lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.: Ohne eine feste Hoffnung ergehen sich die Menschen in Untergangs-Geschichten und in Ängsten und Verzweiflung. Gott aber schenkt jedem einzelnen von uns seine GANZE LIEBE und HOFFNUNG ......... contemplatio ......