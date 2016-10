schon hier

Als Jesus in den Himmel aufgenommen war,Apg 1, 12 kehrten die Apostel vom Ölberg, der nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück.13Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben: Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus.14Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern.: Beten ohne Unterlass; beten gemeinsam mit der gesamten Kirche, der Gemeinde der Gläubigen - das ist die Macht Gottes, die durch uns fließt und die Welt verändert. Wollen wir die Veränderung der Welt zum Reich Christi sehen? Das Reich Gottes ist längst in Wahrheit errichtet.Christi Sieg ist längst schon errungen: Wir sind befreit von Zwängen und sind Kinder Gottes.Und dies entgegen der seelenlosen Globalisierung, gegen die Hochfinanz, gegen die Großkonzerne, gegen die Großpolitik ......... contemplation ......