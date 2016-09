offengelegt ...

Joh 17, 6aVater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast.11bHeiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir.12Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. 13Aber jetzt gehe ich zu dir. Doch dies rede ich noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben.14Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin.: Ein Geheimnis (Mystik) ist es, nicht von dieser Welt und ZUGLEICH mitten in der Welt zu sein. Das mutet uns Jesus zu, und er gibt uns seine Kraft dazu, seine Weise zu sein, als Sohn des Lebendigen Gottes ...... contemplatio ......