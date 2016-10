Also sind unverfängliche Namen immer die beste Lösung.Nun gibt es seit einiger Zeit (oder wie neulich am 3. Oktober) Rufe nach neuen Namen für vorwiegend Wege. So sind da im Gespräch (wobei Gespräch etwas zu hoch angesetzt ist) also massive Forderungen, unterstützt durch Geschrei und Plakate, für neue Namensgeber.So zum Beispiel der Angela-Merkel-Weg oder der Joachim-Gauck-Weg.Vielleicht auch noch Lügenpresse-Weg. Mein Vorschlag wäre noch der Dummheit-Weg. Aber der lässt sich wohl schwerlich umsetzen.Viele meinen sie wären mit einer Putin-Allee (der Weg kommt erst später) besser bedient. Ganz bestimmt.Putin würde sich alles wohl höflichst anhören und diese Personen, die diese Vorschläge machen, bestimmt zum Erholungsurlaub nach Sibirien oder in den Gulag schicken.Gute Reise!