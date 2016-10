Manchmal staune ich, was es alles so gibt.

Da stehe ich bei uns auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters, will in meinen Renndiesel einsteigen und sehe auf dem gegenüber liegenden Parkcarree´eine auch nicht mehr junge Frau 50 % aller Parkplätze plus Zufahrt blockieren.

Sie kurbelt das Fenster runter und fragt mich: wie komme ich hier jetzt wieder raus?

Äh??? Sperrzeichen, Pfeile, Hinweise zeigen den Weg. Ich habs ihr erklärt. Hat geklappt.

Bin lieber hinterher gefahren. Hatten den gleichen Weg. Sie fährt in eine neue Waschanlage natürlich entgegengesetzt zur Anzeige.

Ich mache auch Fehler, versuche, sie zu vermeiden, aber manchmal denke ich, die zur Nachprüfung raten haben nicht so ganz Unrecht. Meine olle Karre fährt so um 200 und manchmal piekt es mich und ich fahre sie noch.

Soll ich??? Ich glaube nein und daran will ich mich halten (zu 90 %).



Grundlage zu einer myheimat-Diskussion???

