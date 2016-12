Keine Furcht

GOTT:Fürchtet euch nichtSeid ohne Angstauch wenn die Welt in Flammen stehtGott ist HIERChristus Jesus Sohn des Lebendigen Gottes hat gesiegtgegen ALLES UNHEILLasst euch nicht zur Furcht treiben von Medien, Großkonzernen Hochfinanz und verlogenen Regierungen - sie alle sinnen nur auf Macht und Verlogenheit und Lüge, um euch verfügbar zu machenDoch ihr seid frei in Gott dem AllerhöchstenSeinen End-Sieg werden wir erleben, und wir werden in höchstem Maße staunenRedet mit GottBetet immer wenn ihr euch erinnertder Wille zählt beim Beten, nicht das GefühlDenkt an GottHeiligt und liebt unseren Vater m Himmel. AMEN .