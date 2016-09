Islam: Schönheit UND Verderben

Als Religionswissenschaftler und Christ (Theologe) mache ich folgende Unterscheidung:Der Islam hat Schönheit hervorgebracht, wie Dichtung, Philosophie, Kunst, Architektur, Gartenkunst uvm.Auf der anderen Seite wird den weniger gebildeten Muslimen beigebracht, dass der Islam in allen Völkern etabliert werden müsse, dies evtl. mit Gewalt und Ausrottung der Andersgläubigen. Dies ist Fakt. M.E. ist der Dialog mit Muslimen - nicht mit dem Islam ! - nur dadurch führbar, dass die Muslime in ihrem kulturellen Umfeld bleiben und wir Christen - wie auch andere - auf Distanz bleiben. Selten gelingt eine wahrhaft menschliche Begegnung; immer ist im Hintergrund der islamische Drang, gewaltsam den Islam zu verbreiten. Es ist nicht dasselbe wie der Dialog mit Buddhisten. ...