Hildegard von Bingen starb am 17. September 1179. Papst Benedikt XVI. hat sie am 10. Mai 2012 heilig gesprochen und am 7. Oktober 2012 zur Kirchenlehrerin erhoben. Sie Schutzpatronin Deutschlands und Europas.„Der Heilige Geist ist Leben spendendes Leben,Beweger des Alls und Wurzel alles geschaffenen Seins.Er reinigt das All von Unlauterkeit,er tilgt die Schuld, und er salbt die Wunden.So ist er leuchtendes Leben, würdig des Lobes.auferweckend und wieder erweckend das All.“(Hildegard von Bingen): Lauterkeit, Ehrlichkeit, Offenherzigkeit, Einfachheit sind die wesentlichen Stützen des Lebens in Gott, für den Einzelnen wie für alle Menschen. Unsere Kultur muss dies anstreben ...... contemplatio ......