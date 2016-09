alles möglich

Sach 8, 6 So spricht der Herr der Heere: Wenn das dem Rest dieses Volkes in jenen Tagen zu wunderbar erscheint, muss es dann auch mir zu wunderbar erscheinen? - Spruch des Herrn der Heere.: Das ist es: Töricht von uns Menschen zu meinen, Gott werde nicht eingreifen in das Wüten des Bösen, der Zerstörungs-Kräfte. Die Möglichkeiten der Welten sind unendlich, und nochmals unendlicher sind Gottes Möglichkeiten. Aber nicht so, wie wir Menschen denken: Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken, und Gottes Wege sind nicht unsere Wege ......contemplatio ......