Unter diesem neuen Namen trifft sich die Selbsthilfegruppe für Menschen mit körperlicher Behinderung am 16.01.2017. Die Treffen finden jeden 1. und 3. Montag im Monat in der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr in der DRK Begenungsstätte Herbstfreunden in der Wilhlemstr. 1B in Burgdorf statt. Angehörige sind ebenso herzlich willkommen.Kontakt: Rainer Hübbe, Tel.: 05136-9202365, Mobil: 0174-9489137; Frank Zeumer, 05136-9178615, mobil:0176-75527334; E-Mail: LMB-Selbsthilfe@web.de