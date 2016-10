Ruhe vor dem Sturm . . . ein wunderschöner Sonnenuntergang vor Key West . . .

. . . Nachdem unsere Reisegruppe sich am Morgen mit dem Bus von Miami und Miami Beach verabschiedet hatte, durften wir auf der anschließenden Fahrt über Key Largo nach Key West die lateinamerikanische Atmosphäre dieser Umgebung bewundern. Über den Overseas Highway, der über Brücken die einzelnen Inseln verbindet, gelangten wir zum südlichsten Punkt der USA Key West.. . . Aus den TV-Nachrichten erfuhr unsere Reisegruppe, dass sich der Hurrikan “Matthew”, der zurzeit noch über der Karibik wütet, der Florida-Ostküste mit hoher Geschwindigkeit in wenigen Tagen nähert.. . . Wir wollten den heutigen Tag noch genießen. Meine Frau und ich entschlossen uns, an einer zweistündigen Katamaran-Fahrt während des Sonnenuntergangs vor dieser karibisch anmutenden Key-Insel teilzunehmen.Diese Fahrt wurde zu einem Erlebnis.. . . Während einer frischen Brise fiel das Großsegel bei der Ausfahrt aus dem Hafen, unser Katamaran kreutzte bei einem ruhigen Törn auf das offene Meer vor den Keys hinaus.Die Abenddämmerung setzte ein, die Abendsonne versteckte sich zunächst hinter dunkelen Wolken.. . . Warscheinlich zogen schon die ersten Vorboten des Hurrikans “Matthew” vorbei. Segelschiffe in der Ferne, aber auch in der Nähe konnten wir beobachten.Auf dem Deck des Schiffes spielte eine Drei-Mann-Kapelle zur Unterhaltung, aber auch zum Tanz Rock-, Pop- und Countrymusik.. . . Ein kaltes Büfett zur Selbstbedienung war auf dem Katamaran für die Teilnehmer des Törns angerichtet und entsprechende “karibische” Getränke dazu gereicht.. . . Eine wunderbare Stimmung entstand auf dem Schiff, wir durften einen herrlichen Sonnenuntergang vor Key West genießen.