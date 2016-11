Mit der “Minni Maus” im Ohr . . ., auf rasanter Fahrt durch die Everglades . . .

. . . Es ist ein riesiges 5500 Quadratkilometer großes, geschütztes Sumpfgebiet, in dem unzählige Tier – und Pflanzenarten anzutreffen sind, in dem das Wasser trotzdem langsam fließen soll.. . . Eine Attraktion für Touristen in diesem Gebiet der Everglades ist die Fahrt mit einem Airboat, einem Luftkissenboot, das von einem großen Luftpropellermotor angetrieben, durch Luftruder gesteuert wird. Es soll bis zu 200 km/std erreichen.. . . Der Airboatfahrer sitzt auf einem Hochsitz im Boot, um eine gute Sicht beim Fahren durch die Wildnis zu erhalten. Wegen der starken Lautstärke des Propellers während der Fahrt erhalten die Teilnehmer auf dem Boot gelbe “Minni Mäuse”/Ohrstöpsel für diese rasante, aufregende Tour.. . . Belohnt werden die Besucher in diesem subtropischen Wildgelände durch das Bestaunen der Mangrovenwälder, Marschlandschaften und Zypressensümpfe. Eine Vielzahl von Vogelarten, aber auch einen Alligator konnten meine Frau und ich im Wasser ausmachen.An einem Alligatornest stoppte unser Airboat. Der Airboatkapitän erklärte uns, dass mit ziemlicher Sicherheit der Alligator sich in der Nähe aufhält. Er zeigte uns in kurzer Entfernung lauernde Blaureiher, Least Bittern (eine kleine Reiherart)und verschiedene Arten von Ibisse, die gerade Jagd auf die eben geschlüpften jungen Alligatoren machten.. . . Mit einer faszinierenden Alligatoren – und Reptilienshow endete unser Besuch im Everglades Nationalpark, der 1947 gegründet wurde.