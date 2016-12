2. Streetfoodmarkt Burgdorf

Burgdorf : Innenstadt |

Da wo es richtig gut war, lassen wir uns nicht lumpen und kommen wieder! Burgdorf zählt eindeutig dazu. Daher sind wir am 8. Januar 2017 wieder dabei. Gleiche Stelle, gleiche Welle, aber mit ein paar neuen Trucks und ein paar alten Bekannten. Also: wenn du dir fürs neue Jahr vorgenommen hast, weniger zu essen, dann ist dieser Vorsatz ja spätestens nach einer Woche sowieso hinüber...dann kannst du auch gerne vorbeikommen und mit dem Fasten brechen ;-)





Wir wollen ja nicht angeben, aber....Wobei! Doch! Wir haben nämlich echt richtig geile Aussteller mit allerleckerstem Futter am Start für unser Comeback in Burgdorf.



Belgische Waffeln, Nachos, Hotdogs, diverse Burger, Pulled Pork, Langos, Sandwiches, Smoothies, hammerguter Kaffee, vegane Falafelwraps, Biolimonaden und heißer Apfelpunsch....und worauf wir uns besonders freuen: handmade Marshmallows. Yummie! Das wird gut...die Neujahrsdiät kann warten!