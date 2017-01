11. Fackelwanderung am Grafhorn

Liebe Freundinnen, Freunde, Kinder, Jugendliche, Eltern, Großeltern, Naturfreundinnen, Naturfreunde, Nachbarn und Bekannte,wir wünschen Dir/Ihnen ein frohes und erfolgreiches neues Jahr.Traditionell laden wir diesmal zuram Grafhorn ein, die die Naturfreunde und "Out of Immensen" seit nunmehr mehr als einer Dekade auf die Beine stellen.Treffpunkt zur Fackelwanderung ist amabam Naturfreundehaus Grafhorn, so dass noch ausreichend Zeit bleibt, sich bei warmen Getränken und einsetzender Dämmerung auf die bevorstehende Wanderung vorzubereiten sowie ggf. noch eine Fackel zu erstehen.Christian Helmreich, Naturschutzbeauftragter der Stadt Lehrte, hat zur Jubiläumsveranstaltung wieder eine interessante familiengerechte Wald-Wanderung ausgearbeitet, die schließlich bei Dunkelheit im "Tannenbaumwald" am Naturfreundehaus enden wird.Vor und nach der Wanderung warten am Lagerfeuer die legendäre Feuerzangenbowle, heiße und kalte alkoholfreie Getränke sowie lokale Grillspezialitäten.Zur Einstimmung auf die stimmungsvolle Veranstaltung ein Video von einer ersten Fackelwanderungen am Grafhorn: http://www.youtube.com/embed/ix-os8oOJtE Weitersagen und weitere Freunde mitbringen ist kein Problem.Zur anschließenden Après-"Bewegung" in stimmungsvoller Umgebung zur Jubiläumsveranstaltung stehen bei guter Stimmung ausreichend heiße Getränke zur Verfügung.Wir freuen uns auf euch„Out of Immensen"Frank Vahldiek, Harald Camps, Karsten Spitznagel, Klaus-Jürgen Dralle, Gerald Gärtner und Udo BellackP.S.:Bitte bringt Euren abgeschmückten Weihnachtsbaum für unseren Tannenbaumwald mit oder gebt ihn bis zum 18.1.2017 bei Karsten im Weidekamp ab.P.P.S.: Sofern wir die Tannenbäume bei Dir/Ihnen in Immensen abholen sollen, bitten wir um entsprechende Nachricht. Wir holen den Baum dann am 18.1. oder 19.1.2017 ab.P.P.P.S.:Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Bitte deshalb an wettergerechte und warme Kleidung denken. Die Wanderung startet vor Einbruch der Dunkelheit.