Weihnachtsbaumverbrennung 2017 in Hülptingsen

Am Samstag, den 07.01.2017 geht es wieder heiß her in Hülptingsen!

Feiern Sie mit uns das Ende der Weihnachtszeit!

Diekönnenauf dem Hof Betmann (Vor den Höfen 2) abgegeben werden.Für jeden mitgebrachten Weihnachtsbaum gibt es einen Gutschein* für ein Heißgetränk! (*Pro Person max. 1 Gutschein - nur solange der Vorrat reicht)Für Essen und Getränke ist gesorgt! - In diesem Jahr wieder mit köstlichem Burgunderbraten!

Veranstalter: Förderverein der Ortsfeuerwehr Hülptingsen e. V.